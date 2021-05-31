Дорожники Ленобласти дали рекомендации водителям с началом первых снежных дней

В понедельник, 24 октября, дорожный комитет Ленобласти опубликовал в своем телеграм-канале рекомендации водителям с началом первых снежных дней.

По прогнозу, послезавтра ожидается мокрый снег с дождем.

Заморозки местами до -8 градусов, давление тоже будет скакать. Поэтому гипертоникам приготовиться. Проверьте в машине скребки и омывайку, которая не замерзает. А то бачок будет оттаивать только к вечеру.

Дорожный комитет