Мужчина ранил ножом троих оппонентов во время дорожного конфликта на Солдата Корзуна

В результате с места происшествия были госпитализированы двое мужчин и одна женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером воскресенья, 18 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что неизвестный ранил ножом двоих мужчин у дома №1 по улице Солдата Корзуна после дорожного конфликта и пытается скрыться на иномарке Toyota. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд прибыл на место происшествия в 22:23. Правоохранители задержали 38-летнего мужчину в указанной иномарке. Как удалось установить, он применил нож против троих оппонентов – двух мужчин и одной женщины. В отношении задержанного составили административный протокол.

48-летнюю пострадавшую госпитализировали с места перепалки с резаной раной верхней третьей правого предплечья. После оказания помощи медиков она была отпущена. 31-летний и 35-летний участники конфликта доставлены в больницу с резаной раной левого предплечья и непроникающим ранением правого подребья, множественными ушибами, ссадиной головы соответственно. Их состояние оценено как средней степени тяжести.

Также с места происшествия изъяли травматический пистолет с 20 патронами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина вымогал 100 тыс. рублей у брата и выстрелил в него 2 раза на улице Есенина.

Фото: Piter.TV