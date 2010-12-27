Дорожные службы Ленобласти готовятся к предстоящим морозам -12

За прошедшие субботу и воскресенье областные дороги чистили 200 единиц специальной техники.

На дорогах Ленинградской области в скором времени установят особый режим уборки. Об информируют в сетевом издании "Форпост".

Так, уже сегодня, 18 февраля, появилась информация о том, что дорожные службы 47 региона готовятся к наступающим морозам.

Для предупреждения гололедицы дорожный комитет дал указание подведомственным ДРСУ снова выходить на круглосуточные дежурства. Это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. заявили в ведомстве

За прошедшие субботу и воскресенье областные дороги чистили 200 единиц специальной техники.

С обочин дорог убрали почти 400 километров сугробов. Оттепель позволила дорожным службам использовать малое количество соли, всего 40 тонн, и песко-соляной смеси – полторы тысячи кубометров.

Источник: сетевое издание "Форпост"