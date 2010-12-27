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В предпраздничный период между Коми и Петербургом запустят дополнительные поезда
Сегодня, 11:45
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IRINA_CHALKINA

В предпраздничный период между Коми и Петербургом запустят дополнительные поезда

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Мера необходима для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в новогодние праздники между Коми и Петербургом запустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В пресс-службе отметили, что такое решение принято для того, чтобы вместить всех желающих уехать по маршруту. Увеличение рейсов обеспечит безопасную перевозку пассажиров.

Известно. что дополнительный рейс из Петербурга в Сосногорск отправится 27 декабря. Также поезд отправится в Северную столицу из Котласа 29 декабря в 12.17.

Ранее мы сообщали о том, что в Новогодние праздники петербургские "Ласточки" будут ходить удвоенными составами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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