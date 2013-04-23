Дополнительные поезда запустят на новогодних выходных из Вологды в Петербург

Также доступен транзитный поезд Киров —Петербург, который будет проходить через Вологду 7 января с 09:44 до 10:02.

Северная железная дорога (СЖД) вводит дополнительные рейсы поездов из Вологды, Сыктывкара и Сосногорска в Петербург перед Новым годом.

Так, с 28 декабря по 11 января из Вологды поезда будут отправляться в 23:00. Также доступен транзитный поезд Киров —Петербург, который будет проходить через Вологду 7 января с 09:44 до 10:02. Возвращение возможно прямым поездом Петербург — Вологда 10 января в 19:40 или транзитным поездом Петербург — Киров 29 декабря и 6 января в 16:35.

Кроме того, добавлены следующие рейсы:

Сыктывкар —Петербург отправляется 27 декабря в 13:47,

Сосногорск —Петербург отправляются 8 и 11 января в 11:35,

Петербург — Сыктывкар отправляется 13 января в 01:27,

Петербург — Сосногорск отправляются 29 декабря, 7 и 10 января в 01:27.

Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД, в приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования.

Ранее мы сообщили о том, что за 11 месяцев "Ласточки" Петербург – Псков перевезли почти 800 тысяч пассажиров.

Фото: ОЖД (архив)