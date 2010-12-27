Они начнут курсировать 20 декабря.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что между Петербургом и Москвой запустили две дополнительные "Ласточки". Об этом сообщает пресс-служба АО "РЖД".

Такое решение было принято компанией из-за высокого спроса пассажиров на поездки из Москвы в Петербург и обратно."Ласточки" пустят 20 декабря. Первая "полетит" в 16:53, она прибудет в Северную столицу к 21 декабря в 00:45. Также 27 декабря из города на Неве отправится дополнительный поезд в Москву в 11:35, он прибудет в столицу в 17:30.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД.

Ранее мы сообщали о том, что в парк "Рускеала" на новогодние праздники запустят дополнительные "Ласточки".

Фото:Piter.TV