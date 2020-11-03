В больнице Святого Георгия развернули дополнительные 100 коек для больных коронавирусом

На данный момент коечный фонд учреждения свободен только на 22%.

По состоянию на пятницу, 26 августа, в Городской больнице Святого Великомученика Георгия добавили 100 коек для больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

По информации ведомства, на данный момент из 3030 коек свободно более 22%.

Накануне губернатор Северной столицы призвал петербуржцев проявить больше внимания к ревакцинации в конце сезона отпусков, когда многие горожане возвращаются из-за рубежа. Особенно это кажется тех, кто сделал прививку больше полугода назад, отметил градоначальник.

Напомним, что марочный режим в по-прежнему остаётся обязательным только на территории медицинских учреждений Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 517,5 тыс. человек ревакцинировались от коронавируса

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