  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В выходные из Петербурга запустят дополнительные электрички в Финляндском направлении
Сегодня, 9:38
99
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В выходные из Петербурга запустят дополнительные электрички в Финляндском направлении

0 0

Причиной увеличения составов стала аномальная жара.

В период с 19 по 21 августа в связи с не убывающей аномальной жарой  с Финляндского вокзала будут запущены дополнительные пригородные электрички. Составы домчат пассажиров в Выборг, Зеленогорск и Белоостров. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

До Выборга на дополнительной "Ласточке" возможно будет добраться в пятницу — отправление назначено на 11:30. Кроме того, 20 и 21 августа будут доступна одна электричка в Зеленогорск (отправление в 16:32), и две — в Белоостров (в 14:35 и 18:34).

Представители СЗППК рекомендуют оформлять билеты на электрички в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году запустят электрички между Петербургом и Сертолово.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: ао сзппк, санкт-петербург, финляндское направление, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии