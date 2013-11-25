В 2024 году запустят электрички между Петербургом и Сертолово

Известно, что на ветке хотят запустить 10 электропоездов "Ласточка" из пяти вагонов в одну сторону и 10 — в другую.

Стало известно, что через два года запустят электрички между Петербургом и Сертолово. Проект железнодорожной ветки и транспортно-пересадочного узла сейчас проходит экспертизу. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Проект реализуют правительство Ленобласти и РЖД. Предполагается, что поезда будут ходить с Финляндского вокзала Петербурга, а весь маршрут займёт 30 минут. Протяжённость линии составит 5,5 км. На ней будет всего два остановочных пункта — "Песочная-2" и "Сертолово".

Известно, что хотят запустить 10 электропоездов "Ласточка" из пяти вагонов в одну сторону и 10 — в другую. Строительство хотят завершить через два года.

Ранее электричка насмерть сбила пенсионера под Выборгом. Несчастный случай произошёл на станции "Горьковское".

Фото: Telegram / Александр ДроZденко, Piter.tv