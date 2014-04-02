В пятницу между Петербургом и Москвой пустят дополнительную "Ласточку"

Билеты продаются на кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД или в его приложении.

В пятницу, 3 августа, в 16:05 из Петербурга в Москву отравится дополнительная "Ласточка" №823, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезд остановится на станциях Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое, Тверь и прибудет в столицу в 00:08. Билеты можно приобрести на вокзале или официальном сайте РЖД, а также в его приложении. Отмечается, что для пассажиров подготовили специальные предложения: для путешествующих в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

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Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал