За полгода допдосмотр в Петербурге прошло 15 млн пассажиров

"Петербургский метрополитен" подвел итоги работы за первые 6 месяцев 2019.

За первое полугодие 2019 года в петербургском метрополитене дополнительный досмотр прошли более 15 млн человек. Об этом 29 августа сообщила начальник Службы планирования, анализа и контроля Юлия Дьячкова на заседании Транспортной коллегии.

Также сотрудники подземки не пропустили около 100 тыс. предметов в зону транспортной безопасности после использования досмотрового оборудования. С июня 2019 года для работников метро ввели новый порядок действий в случае обнаружения бесхозных предметов. Благодаря нововведению и постоянному повышению квалификации сотрудников подразделений транспортной безопасности станции стали закрывать для пассажиров в два раза реже.

За 6 месяцев метро Северной столицы воспользовались более 372,5 млн людей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2020 году общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы.

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