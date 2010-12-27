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За полгода допдосмотр в Петербурге прошло 15 млн пассажиров
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

За полгода допдосмотр в Петербурге прошло 15 млн пассажиров

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"Петербургский метрополитен" подвел итоги работы за первые 6 месяцев 2019.

За первое полугодие 2019 года в петербургском метрополитене дополнительный досмотр прошли более 15 млн человек. Об этом 29 августа сообщила начальник Службы планирования, анализа и контроля Юлия Дьячкова на заседании Транспортной коллегии.

Также сотрудники подземки не пропустили около 100 тыс. предметов в зону транспортной безопасности после использования досмотрового оборудования. С июня 2019 года для работников метро ввели новый порядок действий в случае обнаружения бесхозных предметов. Благодаря нововведению и постоянному повышению квалификации сотрудников подразделений транспортной безопасности станции стали закрывать для пассажиров в два раза реже. 

За 6 месяцев метро Северной столицы воспользовались более 372,5 млн людей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2020 году общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы.

Фото: pixabay.com 

Теги: метро, пассажиры, петербургский метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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