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Донорская суббота пройдет в Петербурге 2 июля
Сегодня, 13:25
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Донорская суббота пройдет в Петербурге 2 июля

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Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Городская станция переливания крови проведет донорскую субботу 2 июля. Принять участие в ней можно 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Добровольцев будут принимать без предварительной записи. Отметим, что донором может стать совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Горожанам, которые сдали кровь, компенсируют питание, выпишут справку на дополнительные  выходные дни. 

В июне отмечался Всемирный день донора крови. В акции приняли участие свыше  800 жителей города.   В Петербурге  возобновились церемонии награждения знаками "Почётный донор России" и "Почётный донор Санкт-Петербурга". 

Ранее на Piter.tv:  росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц.

Фото: Piter.tv

Теги: донорская суббота, доноры, здоровье, медицина, московский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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