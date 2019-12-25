Донорская суббота пройдет в Петербурге 2 июля

Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Городская станция переливания крови проведет донорскую субботу 2 июля. Принять участие в ней можно 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Добровольцев будут принимать без предварительной записи. Отметим, что донором может стать совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Горожанам, которые сдали кровь, компенсируют питание, выпишут справку на дополнительные выходные дни.

В июне отмечался Всемирный день донора крови. В акции приняли участие свыше 800 жителей города. В Петербурге возобновились церемонии награждения знаками "Почётный донор России" и "Почётный донор Санкт-Петербурга".

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц.

Фото: Piter.tv