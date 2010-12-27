Дом Мальцева в центре Петербурга признали культурным памятником

Участок с существующими на нем строениями титулярный советник Павел Дмитриевич Мальцев приобрел в 1874 году.

Дом Павла Дмитриевича Мальцева, который расположен на пересечении Невского проспекта и Пушкинской улицы, включили в единый государственный реестр, как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Смольном.

Здание, положившее начало застройке Пушкинской улицы, определило архитектурный стиль остальных домов. Являясь ценным образцом стиля эклектики, оно имеет сложную, но целостную и гармоничную архитектурную композицию с яркими акцентами. Лицевые фасады дома дошли до наших дней практически без изменений, в особенности фасад, выходящий на Невский проспект. Отметили в Смольном

Справка:

Участок по проспекту в первой половине XIX в. принадлежал купцу Лопатину. На месте домов 77/1 и 79/2 стояли трехэтажные здания.

Улица была проложена в 1874 г. и застроена в течение нескольких лет. Ее сначала назвали Новой, но 7 марта 1880 г. присвоили название Компанейская - по компании "Мальцев и Ко", заключавшими сделки с застройщиками. В 1874 г. правым участком владела жена титулярного советника М. С. Мальцева, а левым - сам П. Д. Мальцев. Для них архитектор П. Ю Сюзор возвел массивные пятиэтажные дома с включением старых зданий по Невскому.

К 1891 г. домами владел граф Павел Адреевич Шувалов, а в 1908 г. владение перешло к его сыну Александру Павловичу.

Фото: citywalls