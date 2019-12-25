Разумишкин назвал срок завершения восстановления дома на Большой Зеленина

Реставрацию дома на Большой Зеленина в Петербурге завершат летом 2027 года.

Восстановление жилого дома на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зеленина в Петербурге планируют завершить к 1 июля 2027 года. Часть здания обрушилась в августе 2024 года. О сроках окончания работ сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам чиновника, жильцы одной парадной уже вернулись в свои квартиры. Ещё один подъезд планируют заселить до конца 2026 года. Сейчас работы выполнены на 60%, подрядчик продолжает восстановление конструкций.

Разумишкин отметил, что специалисты обследовали здание и оценили последствия обрушения для его конструкций. В ходе работ возникли вопросы по состоянию эркеров, для усиления которых установили несущие балки и межэтажные перекрытия. Также строители устраняют выявленные дополнительные проблемы с аварийностью.

Вице-губернатор подчеркнул, что восстановление идёт по графику. При этом вопросы безопасности здания остаются в зоне ответственности районной администрации. Разумишкин пообещал связаться с подрядчиком и обратить его внимание на эту сторону работ.

Обрушение части дома произошло в августе 2024 года. Накануне происшествия из-за появления трещин жителей одной из парадных эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших. До этого жильцы около 20 лет добивались признания здания аварийным и расселения, однако городские власти согласовывали только частичный капитальный ремонт.

После обрушения дом оставался пустым. По сообщениям собственников квартир, в последнее время в уцелевшие помещения проникали мародёры.

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