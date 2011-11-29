Дом Мальцевых признан памятником регионального значения

Здание было построено в 1878-1879 годах по проекту архитектора Христиана Тацки для надворного советника Павла Мальцева и его жены Марии.

В Центральном районе Петербурга по решению комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) дом Мальцевых, где в конце XIX века проживала актриса Александринского театра Полина Стрепетова, внесен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщает пресс-служба КГИОП, здание было построено в 1878-1879 годах по проекту архитектора Христиана Тацки для надворного советника Павла Мальцева и его жены Марии. Фасад здания украшен в стиле 1870-х годов и оформлен "под шубу".

Известно, что в разное время в доме проживали военный инженер капитан Иван Балбашевский, архитектор Андрей Бертельс, военный инженер капитан Константин Грибоедов. А в 1912 году в этом доме открылось издательство символистов "Сирин". Каждую субботу здесь собирались художники и писатели, среди которых были Александр Блок, Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб. В конце XX века здесь начал работу арт-центр "Пушкинская-10". Сегодня здание используется по своему первоначальному назначению и является многоквартирным жилым домом.

Ранее мы сообщили о том, что здание гостиницы "Метрополитен" признали региональным памятником.

Фото: КГИОП