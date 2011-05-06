Дом Ганнибалов в Петербурге не захотели покупать за 1 млрд рублей

Несмотря на отличное состояние здания и отсутствие необходимости в дополнительных инвестициях, сделка оказалась невозможной в течение полутора месяцев с момента объявления аукциона из-за высокой стоимости.

Конкурсный управляющий ООО "Интарсия", обанкротившейся в 2016 году, заявил об отсутствии претендентов на участие в аукционе по продаже активов компании. Бывший лидер реставрационного рынка Петербурга предлагал потенциальным инвесторам два объекта, но интереса к ним не последовало. Как пишет "Деловой Петербург", первым лотом был дом Ганнибалов (особняк Трубецких) на улице Чайковского. Здание площадью более 5 тыс. кв. м было полностью отреставрировано под офисы "Интарсией". Начальная цена составляла 1,062 млрд рублей (около 200 тыс. рублей за кв. м).

Несмотря на отличное состояние здания и отсутствие необходимости в дополнительных инвестициях, сделка оказалась невозможной в течение полутора месяцев с момента объявления аукциона из-за высокой стоимости. Вторым лотом был производственно-складской комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. м с участком в 2 га на Трамвайном проспекте. Площадка, также находившаяся в хорошем состоянии и удобной локации, оценивалась в 920 млн рублей. Компания "МитраГрупп" из Москвы провела оценку недвижимости, указав на высокую цену объекта.

Дата проведения новых торгов и начальные цены пока не определены. Согласно законодательству о банкротстве, после первых несостоявшихся торгов начальная цена снижается на 10%. Если повторная попытка продажи также окажется неудачной, имущество будет выставлено на продажу путем публичного предложения с постепенным снижением начальной цены.

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Фото: citywalls.ru (Nipnip)