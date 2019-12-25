Доля туризма в экономике СЗФО может составить 10% к 2035 году

Доходы от туризма увеличат долю в ВРП региона до 10%.

В субботу, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева сообщила, что к 2035 году доходы от туризма в СЗФО могут достигнуть 1,6 триллиона рублей.

Такие цифры увеличат общую долю в ВРП региона до 10%. По словам Совершаевой, на данный момент регион почти вышел на показатели доковидного 2019 года.

В проекте "Серебряное ожерелье России" виден значительный долгосрочный потенциал для субъектов СЗФО – увеличение доли туризма в совокупном ВРП по округу к 2025 году может составить до 5 %, а уже к 2035 году – 10 % – 1,6 триллиона рублей Любовь Совершаева

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