Долина исполнит колыбельную в продолжении мультфильма "Умка"

Композитором новой песни стал Иван Урюпин, композиция получит новую аранжировку.

В четверг, 12 декабря, пресс-служба студии "Союзмультфильм" рассказала, что продолжении мультфильма "Умка" новую версию "Колыбельной медведицы" споет певица Лариса Долина.

Сценарий к новой части мультфильма написала Мария Богданова, а срежиссировал – Александр Воробьев. Оригинальную композицию написал Евгений Крылатов, а исполнила Аида Ведищева.

Ранее мы сообщали о том, что киностудия "Союзмультфильм" в декабре 2019 года представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке. Проект поддержало Министерство культуры РФ. В первой части Умка познаёт мир, во второй – взрослеет и отправляется в путешествие, в третьей – возвращается домой.

Первый мультфильм вышел в 1969 году, второй – в 1970-ом.

Видео: м/ф "Умка", реж. В. Попов, В. Пекарь