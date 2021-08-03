Дом архитектора Александра Кащенко на Суворовском признали региональным памятником

В настоящее время здание используется по своему историческому предназначению, как многоквартирный жилой дом.

Доходный дом архитектора А.В. Кащенко на Суворовском проспекте, 34 получил статус регионального памятника. Как сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), здание было построено в 1901 году. Фасады, выходящие на Суворовский проспект и Таврическую улицу, выполнены в стиле поздней эклектики с элементами модерна, акцентированы выступами эркеров.

В оформлении архитектор использовал лепной декор в виде композиций с морскими обитателями, львиными и женскими маскаронами, стилизованным растительным декором.

В начале XX века в этом доме проживали гражданский инженер Александр Бубырь, поэт, переводчик и композитор Михаил Кузмин, а также эстрадная певица, исполнительница романсов и русских народных песен Нина Дулькевич. С 1902 года имущество постоянно находилось в залоге у Санкт-Петербургского кредитного общества, а в ноябре 1917 года было национализировано.

В настоящее время здание используется по своему историческому предназначению, как многоквартирный жилой дом. Здание сохранило архитектурно-художественное решение фасадов и декоративно-художественную отделку интерьеров. Сохранилась архитектурно-художественная отделка парадных лестниц и некоторых квартир.

Ранее мы сообщили о том, что досрочно завершился очередной этап масштабной реставрации собора Петра и Павла в Петергофе.

Фото: КГИОП