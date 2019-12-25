С учетом роста доходы бюджета составят 1,17 трлн рублей.

Доходы бюджета Петербурга вырастут на 7% в 2024 году. Об этом заявила глава ородского комитета по финансам Светлана Енилина в ходе нулевых чтений закона о бюджете на ближайшие три года.

С учетом роста доходы бюджета составят 1,17 трлн рублей. Данные средства планируют потратить на риоритетные городские программы. К таковым относятся развитие образования, транспортной системы и здравоохранения. Также Енилина отметила, что власти Петербурга окажут социальную поддержку гражданам и обеспечат доступным жильем.

Ранее мы сообщали, что более 1100 участников СВО и их детей поступили в вузы и колледжи Петербурга.

Фото: Piter.tv