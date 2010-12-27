Ключевыми источниками станут налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

В 2019 году доходы бюджета Петербурга вырастут на 37,5 млрд рублей. Такой прогноз сделал врио губернатора Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном.

Он заявил, что основными источниками станут налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Дополнительные средства будут направлены на ввод в эксплуатацию школ, детских садов и медицинских учреждений.

По данным комитета финансов, доходы бюджета Петербурга с учетом прибавки составят 629,3 млрд рублей. Беглов отметил необходимость поиска новых возможностей для пополнения казны города. Основной целью является – довести городской бюджет до 1 трлн рублей к 2024 году.

Ранее мы писали, что жители Лисьего носа взяли под контроль пересчет голосов.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов