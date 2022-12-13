В петербургской дочерней компании АФК "Система" сменился руководитель

АО "Ситроникс КТ", а также ООО "Стеор — Навигационные системы будущего" возглавил предприниматель Игорь Маренич.

С начала апреля у АО "Ситроникс КТ" и ООО "Стеор — Навигационные системы будущего" сменился руководитель. Как пишет "Деловой Петербург", обе компании возглавил предприниматель Игорь Маренич.

Общая стоимость чистых активов двух компаний составляет 1,4 млрд рублей. Кроме того, выручка "Ситроникс КТ" за 2020 год составила 2,8 млрд рублей.

Маренич работает в сфере бизнеса уже 20 лет. Он стал гендиректором АО "Морские комплексы и системы" (МКИС) ещё в 2003-ем году, а в 2005-ом предприниматель выкупил 12% долей петербургского ООО "МКС трейдинг", которая занималась продажей топлива. В 2019-ом году организацию ликвидировали из-за обнаруженных в её регистрационных данных недостоверных сведений.

Ранее мы сообщили о том, что малый бизнес обеспечил в Петербурге почти два млн рабочих мест.

Фото: Piter.TV