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Дочь заместителя премьер-министра Башкирии попала в ДТП в Уфе

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В результате ДТП пострадал один пассажир.

Дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП в Уфе. Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник в регионе.

Инцидент произошел в центре Уфы. В результате ДТП пострадал один пассажир. У него оказался поврежден лоб. К месту происшествия были направлены кареты скорой помощи и правоохранители. Власти Башкирии ситуацию пока не комментировали.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: авария, башкортостан, дтп, уфа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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