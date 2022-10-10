Дочь заместителя премьер-министра Башкирии попала в ДТП в Уфе

В результате ДТП пострадал один пассажир.

Дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП в Уфе. Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник в регионе.

Инцидент произошел в центре Уфы. В результате ДТП пострадал один пассажир. У него оказался поврежден лоб. К месту происшествия были направлены кареты скорой помощи и правоохранители. Власти Башкирии ситуацию пока не комментировали.

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Видео: Telegram / SHOT