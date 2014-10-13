До весеннего призыва в армию осталось 10 дней

В этот раз в Вооруженные силы отправятся служить около трех тысяч молодых людей из Петербурга.

До весеннего призыва в армию России осталось 10 дней. Покинуть свои дома на год придется 3000 призывникам из Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 22 марта.

Новый призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Александр Беглов отметил, что это уже третий призыв в условиях пандемии. По мнению губернатора, здоровье новобранцев в безопасности, так как предприняты меры для этого. Все призывные пункты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Военный комиссар поблагодарил градоначальника Петербурга за предоставление помещения для изоляции призывников, которые ждали результаты теста на коронавирус. Он отметил, что такое помещение понадобится и в этот раз. Губернатор пообещал помочь.

Осенью служить родине отправились 2730 молодых петербуржцев. 88 человек попали в роту почетного караула.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кремле не обсуждают возможность отказа от призыва.

Фото: Piter.tv