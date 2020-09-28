Вышел новый сезон мультсериала "Лунтик и его друзья"

В сериале появится новый персонаж — подруга Лунтика.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что вышли новые четыре серии мультфильма "Лунтик". Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Авторы проекта заявили, что новый сезон станет более "реалистичным".

Например, Лунтик стал пушистым - его так и хочется погладить, а вода в сказочном пруду поблескивает на солнце, как настоящая руководитель отдела дизайна анимационной студии "Мельница" Виктория Хухро

Напомним, что в новом сезоне появится подружка Лунтика по имени "Луня". У нового персонажа есть челка и своеобразные завитушки. Девочка-лунтик представлена в желтом цвете. Известно, что она попадает на землю, как и главный герой мультсериала, падает с Луны.

С сегодняшнего дня на КиноПоиск HD доступны четыре новых эпизода мультсериала.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр фильма "Сплит" М. Найт Шьямалан раскрыл название следующей киноленты.

Видео:КиноПоиск Videos