До конца года в Ленобласти сдадут еще 10 долгостроев

В этом году в регионе уже достроили 15 проблемных домов.

Власти Ленобласти продолжают бороться с долгостроями. В этом году в регионе уже достроили 15 проблемных домов, до конца декабря в эксплуатацию введут еще 10 таких объектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава области Александр Дрозденко.

Дрозденко также отметил, что в этом году впервые число обманутых дольщиков не увеличилось, а уменьшилось – их стало меньше на 5,5 тысячи. Более того, 92% дольщиков не являются жителями региона. Однако делить их "на своих и чужих" Дрозденко не будет.

В августе на территории области были расположены не менее 45 долгостроев. В их число вошли: жилые комплексы "Альпийская деревня", "Финские кварталы", "Замок Скандинавии", "Щеглово парк", "Шлиссельбургский дворик" и другие. До 2025 года правительство Ленобласти и Фонд защиты прав дольщиков намерены направить по более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых граждан.

Фото: Piter.tv