Между Петербургом и Калининградом запустят два дополнительных парома до конца 2023 года

До конца 2023 года планируется запустить еще два парома между Калининградом и Петербургом. Так планируют нарастить провозную способность.

Между Калининградом и Санкт-Петербургом планируют запустить еще два дополнительных парома до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы Росморречфлота Бориса Ташимова во время коллегии ведомства.

По его словам, с помощью дополнительных паромов увеличится провозная способность, а также создастся резерв для замещения судов выбывающих в ремонт.

С января по май 2023 года паромами из Калининграда в Петербург перевезли 890 тысяч тонн грузов. Также Ташимов рассказал, что планируется постройка еще двух железнодорожных паромов для линии Усть – Луга – Балтийск.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открыли выставку о реставрации памятных зданий.

Фото: Piter.TV