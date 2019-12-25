До конца этого года Ям-Ижорское шоссе получит современное освещение

Работы выполняет СПб ГКУ "Управление заказчика".

В Пушкинском районе началась реализация нескольких проектов по установке и модернизации уличного освещения. Так, до конца этого года Ям-Ижорского шоссе получит наружное освещение. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Вдоль шоссе специалисты проложат 869 метров кабельной линии, смонтируют более 8 км воздушной линии электропередач и установят 177 светодиодных светильников. В настоящий момент ведутся работы по установке опор освещения и кабельной линии.

Более того, в этом году на Школьной улице (на участке от разворотного кольца до Вишерской улицы) специалисты установят энергоэффективное осветительное оборудование. Также новое освещение ждет и жилой квартал в Пушкине, расположенный недалеко от станции "Царское село".

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения.

Фото: Piter.tv