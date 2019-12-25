До 8 марта в петербургском Пассаже горожан будет радовать фестиваль тюльпанов

Посетителям предлагают сделать снимки в цветнике.

В Пассаже стартовал фестиваль тюльпанов. Об этом сообщили в группе Торгового Дома в соцсети "ВКонтакте".

Горожанам предлагают посетить аллею цветов до 8 марта. Посетители смогут купить букеты для близких и сделать снимки на фоне разноцветных растений.

В паблике торгового дома пользователи оценили идею. Пост собрал много слов восхищения и радости.

Красотища, вы всегда лучше всех создаёте позитивный настрой! Марина Щур, Торговый Дом Пассаж

Спасибо за весеннее настроение, дорогой сердцу Пассаж! Вы великие молодцы! Всю Вашу команду с Новой Весной! Наталия Волкова, Торговый Дом Пассаж

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие подарки получат жительницы Петербурга на 8 марта.

Фото: ВКонтакте, Торговый Дом Пассаж