Дмитрий Никулин переизбран главой Выборгского района

Состав районного депутатского корпуса сформирован из 36 человек.

Депутатский корпус Выборгского района приступил к работе. Сегодня, 23 сентября, состоялось первое заседание, на котором открытым голосованием избраны: председатель районного депутатского корпуса, его заместитель и секретариат.

Главой МО "Выборгский район" единогласно утвержден Дмитрий Никулин. Заместителем председателя районного совета по итогам открытого голосования стал Сергей Кустов (МО "Город Выборг"). В секретарит депутатского корпуса избраны Надежда Белоусько (Рощинское поселение) и Галина Бабич (Красносельское поселение).

Напомним, что состав представительного органа власти второго – районного – уровня сформирован из глав поселений и депутатов, делегированных советами первого уровня. Во всех поселениях городских и сельских муниципальных образований накануне прошли первые заседания депутатских корпусов, были избраны главы поселений: МО "Город Выборг" - Дмитрий Никулин, МО "Светогорское городское поселение" - Ирина Иванова, МО "Каменногорское городское поселение" - Василий Гусев, МО "Рощинское городское поселение" - Надежда Белоусько, МО "Советское городское поселение" - Андрей Некрасов, МО "Высоцкое городское поселение" - Игорь Ерофеев, МО "Полянское сельское поселение" - Василий Козлов, МО "Первомайское сельское поселение" - Владимир Курносов, МО "Селезневское сельское поселение" -Татьяна Иванова, МО "Гончаровское сельское поселение" - Марина Блинова, МО "Красносельское сельское поселение" - Галина Бабич.

Состав районного депутатского корпуса сформирован из 36 человек.

Кроме того, на первом заседании районного депутатского корпуса приняты решения, касающиеся проведения конкурсного отбора кандидатов на должность главы администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

В рамках повестки дня также рассматривались проекты решений, касающиеся актуализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО "Выборгский район" Ленинградской области.

В завершении, глава МО "Выборгский район" Дмитий Никулин сказал слова напутствия обновленному депутатскому составу МО "Выборгский район".

Римме Вознюк, до недавнего времени возглавлявшей Гончаровское поселение, вручен знак "За заслуги перед Выборгским районом", она отработала в органах местного самоуправления 35 лет.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО