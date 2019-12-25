Для жителей Ленобласти создадут платформу "обратной связи" с властями

Для жителей Ленинградской области создадут новый сервис для коммуникации с органами власти. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.
IT-специалистам предстоит создать информационную систему "Платформа обратной связи жителей Ленинградской области".
Предназначена она будет для взаимодействия всевозможных институтов публичной власти с гражданами, получения актуальной информации об их проблемах. И, соответственно, для оперативного решения этих самых проблем.
Все это делается, как откровенно сказано в документации к закупке, для создания "устойчивых доверительных отношений между гражданами и государством".
Новая система будет разработана путем развития ГИС "Портал "Народная экспертиза Ленинградской области".
На реализацию проекта выделяется почти 14 миллионов рублей. Определить его исполнителя предполагается после 4 июня, именно в этот день Ленобласть завершает прием заявок для участия в аукционе по определению создателя будущей системы.
Как сообщало ранее Delovoe.tv, 47-й регион занял второе место по поддержке предпринимателей среди регионов России.
Фото: Pixabay.com
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