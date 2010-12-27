Для заключенных следственного изолятора в Петербурге провели первый рок-концерт

На импровизированной сцене выступили рок-музыканты, рэперы и исполнители авторской песни.

В СИЗО-1 прошел первый в истории следственного изолятора масштабный музыкальный концерт. Музыканты выступили в различных жанрах - рок, рэп, авторская песня. В программе "Жизнь - это чудо" исполнители выступили с песнями о здоровом образе жизни, любви к женщине и Родине.

Как рассказала пресс-служба СИЗО №1 УФСИН по Петербургу и Ленобласти организаторами выступили представители Попечительского совета уголовно-исполнительной системы при поддержке Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России.

На сцене выступили рок-музыкант и автор-исполнитель Игорь Баранчиков, Гера Алексеев с группой "Герасим и дружки", автор-исполнитель Геннадий Вербицкий, молодежный рэп-дуэт "АиФ", певица Татьяна Волкова.

"Нельзя человеку забывать, что он человек, что он гражданин нашей страны, что он чей-то отец, брат, муж, сын. Нужно думать о доме, о любимых матерях, о своих детях. Мир наполнен добром, миром, талантом, и нашей целью было достучаться до каждого, постараться разрядить обстановку, и я считаю, мы этой цели достигли", - сказал начальник следственного изолятора Владимир Ивлев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проверка ФСИН подтвердила избиения в "Крестах-2".

Фото: 78.fsin.su