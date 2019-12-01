Для сельских жителей ввели новые льготы

Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что в России вводят новые льготы для сельских жителей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что россияне, которые проживают в сельской местности, смогут воспользоваться новыми льготами с 2020 года. Правительство намерено субсидировать такие кредиты. Ставки по ним не превысят 5%.

Отмечается, что кредит будут выдавать на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения. При этом размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей.

Согласно постановлению, жители Ленобласти и Дальнего Востока смогут получить до 300 тысяч рублей. При этом из программы исключили муниципальные образования Москвы и Петербурга.

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