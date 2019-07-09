Для российских прокуроров выпустили инструкцию по работе с "интернет"-делами

Обновленная инструкция, созданная по приказу генпрокурора Юрия Чайки, размещена на официальном портале.

Для Прокуроров России опубликована официальная инструкция, которой следует придерживаться при разработке резонансного дела. Известно, что документ претерпел значительные обновления. В частности, уточнены детали по работе с делами, связанными с Интернетом. К таким можно отнести и нарушающие закон о неуважении госсимволов. Проект приказа Юрия Чайки размещен на официальном портале.

На первом этапе прокурор должен сделать скриншот, а также зафиксировать URL и дату снимка. После этого специалист занимается поиском копий материала, который предположительно нарушает закон.

При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта говорится в сообщении

Затем собранные данные могут быть направлены для анализа к экспертам. Таковыми можно считать лингвистов. На основании решений профессионалов материалы передаются в следственные органы.

В новой версии приказа отдельно отмечается пункт об изучении материалов иностранных и неправительственных организаций, деятельность которая признана в стране нежелательной.

Ранее Piter.tv писал о том, что церемония развода караулов в Кремле 13 июля отменена.

Фото: Piter.tv