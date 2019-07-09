Для российских прокуроров выпустили инструкцию по работе с "интернет"-делами

Для Прокуроров России опубликована официальная инструкция, которой следует придерживаться при разработке резонансного дела. Известно, что документ претерпел значительные обновления. В частности, уточнены детали по работе с делами, связанными с Интернетом. К таким можно отнести и нарушающие закон о неуважении госсимволов. Проект приказа Юрия Чайки размещен на официальном портале.
На первом этапе прокурор должен сделать скриншот, а также зафиксировать URL и дату снимка. После этого специалист занимается поиском копий материала, который предположительно нарушает закон.
При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта
говорится в сообщении
Затем собранные данные могут быть направлены для анализа к экспертам. Таковыми можно считать лингвистов. На основании решений профессионалов материалы передаются в следственные органы.
В новой версии приказа отдельно отмечается пункт об изучении материалов иностранных и неправительственных организаций, деятельность которая признана в стране нежелательной.
Ранее Piter.tv писал о том, что церемония развода караулов в Кремле 13 июля отменена.
Фото: Piter.tv
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