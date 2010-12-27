Для болельщиков "Зенита" и ЦСКА выделят 103 автобуса

Шаттлы начнут курсировать по маршрутам за 3 часа до матча, закончат — через 3 часа после финального свистка арбитра.

Для болельщиков "Зенита" и ЦСКА "Пассажиравтотранс" выделит 103 автобуса. Движение начнется за 3 часа до матча, закончится — через 3 часа после финального свистка арбитра. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранса".

В пресс-центре отметили, что в этот раз автобусов для зрителей матча выделили больше обычного. Ранее на линию в среднем выходило от 75 до 92 шаттлов.

И так, с 13:30 до 16:30 будут открыты следующие маршруты:

– S3 от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров",

– S4 от метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров",

– S6 от метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.

В период с 13:30 до 15:30 автобусы маршрута S6 проследуют по удлиненной трассе от "Чкаловской" до парковки у "Сибур Арены", а затем транспорт отправится по своему обычному маршруту от "Чкаловской" до Спортивной улицы.

После финального свистка арбитра автобусы повезут зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская" соответственно. При этом отправиться по маршруту S6 можно будет только от временного перрона по Спортивной улице.

Напомним, матч "Зенит" – ЦСКА пройдет 29 апреля (воскресенье) на стадионе "Санкт-Петербург". Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Арсенал" сыграли вничью.

Фото: avtobus.spb.ru