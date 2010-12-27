Для первого этапа ВСД придется снести почти сотню зданий

В Смольном обсуждают проект строительства ВСД.

В Петербурге проводятся общественные слушания по проекту создания ВСД. Первый этап будет проходить от ЗСД до Витебского проспекта. Все решения будут опубликованы на официальном сайте Правительства Петербурга. Об этом сообщает "Мойка78".

Как отмечают чиновники, для строительства магистрали потребуется снести около сотни зданий. В территориальных границах на участке межевания на данный момент находится 94 земельных участка, которые состоят в кадастровом учете. Среди них 20 принадлежат компаниям, 18 - в собственности государства, 3 - у города, 17 - в статусе "временных".

Наибольшее количество зданий будет подвергнуто демонтажу вблизи станции метро "Электросила" на Московском проспекте.

Напомним, что ВСД должна появиться к 2022 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что авария на Володарском мосту могла произойти из-за неуравновешенности конструкций.

Фото: Piter.tv