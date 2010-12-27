Эксперт: авария на Володарском мосту могла произойти из-за неуравновешенности

Не допустить ДТП на Володарском должна были система гидравлики.

Профессора кафедры Мосты ПГУПС Геннадий Богданов рассказал, что причиной самопроизвольной разводки моста стала неуравновешенность между разводным пролетом и противовесом.

В таких мостах всегда вводится неуравновешенность в сторону разводного пролета. Грубо говоря, чтобы он был немножко тяжелее, чем противовес, чтобы крыло перевешивало рассказывает о строении конструкций переправы специалист

Одной из причиной несчастного случая мог стать недавно завершившийся ремонт асфальтобетонного покрытия на трассе.

Вес асфальта мог оказаться меньше, чем требовалось подчеркнул эксперт

Геннадий Богданов отметил, что препятствовать данной ситуации призвана система гидравлических устройств. Однако, они не сработали.

В ходе капитального ремонта и реконструкции городских мостов, устанавливают специальные замки, препятствующие самопроизвольной разводке. Они установлены, например, на мосту Александра Невского, Троицком и Благовещенском мостах. Но на мосту Володарского таких замков нет резюмировал спикер

Отметим, что в результате инцидента с раскрытием пролетов на 20 сантиметров пострадали автомобилисты. Трое человек госпитализированы.

Фото: Piter.tv