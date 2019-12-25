В петербургских трамваях можно будет послушать аудиоспектакль

Спектакль рассказывает о нескольких эпизодах из жизни трех выдающихся писателей, которым посвящены библиотеки Фрунзенского района: Владимира Короленко, Антона Чехова и Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.
Аудиофрагмент можно прослушать или скачать прямо во время поездки на трамвае. Для этого пассажирам необходимо отсканировать QR-код, расположенный на информационном мониторе в салоне трамвая. Как только спектакль заканчивается в трамвае, его продолжение ждет пассажиров в трех библиотеках Фрунзенского района.
Аудиоспектакль доступен на трамвайных маршрутах №№ 25, 43 и 45.
Ранее сообщалось, что в Петербурге начнут курсировать 116 "умных" трамваев.
Фото: Горэлектротранс
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