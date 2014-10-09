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Для пациентов с подозрением на пневмонию работают 8 центров рентгеновской томографии
Сегодня, 22:04
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kraratau27

Для пациентов с подозрением на пневмонию работают 8 центров рентгеновской томографии

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В этом году их посетили 67 тысяч жителей Петербурга.

Находящиеся на амбулаторно-поликлиническом лечении пациенты, которые подозревают у себя пневмонию, могут посетить центр рентгеновской компьютерной томографии. Сейчас в Петербурге открыты восемь таких учреждений. С начала пандемии в них прошли обследование более 180 тысяч жителей города. В этом году проверили свое здоровье в этих центрах 67 тысяч петербуржцев.

Известно, что на этой недели число пациентов с подтвержденным результатом COVID-19 стало больше на 3,27%. Однако за две недели сократилось количество госпитализаций с коронавирусом. Их стало меньше почти на 13%.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие два дня Петербург получит партию вакцины "Гам-Ковид-Вак".

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, справка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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