Для пациентов с подозрением на пневмонию работают 8 центров рентгеновской томографии

В этом году их посетили 67 тысяч жителей Петербурга.

Находящиеся на амбулаторно-поликлиническом лечении пациенты, которые подозревают у себя пневмонию, могут посетить центр рентгеновской компьютерной томографии. Сейчас в Петербурге открыты восемь таких учреждений. С начала пандемии в них прошли обследование более 180 тысяч жителей города. В этом году проверили свое здоровье в этих центрах 67 тысяч петербуржцев.

Известно, что на этой недели число пациентов с подтвержденным результатом COVID-19 стало больше на 3,27%. Однако за две недели сократилось количество госпитализаций с коронавирусом. Их стало меньше почти на 13%.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие два дня Петербург получит партию вакцины "Гам-Ковид-Вак".

Фото: Piter.tv