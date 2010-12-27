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Для наркозависимых петербургских подростков откроют центр реабилитации
Сегодня, 19:30
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IRINA_CHALKINA
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Для наркозависимых петербургских подростков откроют центр реабилитации

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Также Губернатор Петербурга отметил, что необходимо усилить профилактическую работу с детьми и родителями.

В четверг, 6 снтябяря, в Смольном прошло заседание Антинаркотической комиссии по городу. Об этом сообщили в Аппарате.

Сегодня нам необходимо искать новые форматы профилактических мер для того, чтобы повысить эффективность нашей совместной работы в этом направлении

отметил губернатор Георгий Полтавченко 

Также на собрании обсудили вопрос об открытии  центр реабилитации для наркозависимых подростков.

Ранее мы сообщали о том, что Гранитная улица в Петербурге обойдется Смольному на 300 миллионов дороже.

Фото: Pixabay

Теги: антинаркотическая борьба , георгий полтавченко , наркотики , подростки , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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