Для наркозависимых петербургских подростков откроют центр реабилитации

В четверг, 6 снтябяря, в Смольном прошло заседание Антинаркотической комиссии по городу. Об этом сообщили в Аппарате.
Сегодня нам необходимо искать новые форматы профилактических мер для того, чтобы повысить эффективность нашей совместной работы в этом направлении
отметил губернатор Георгий Полтавченко
Также на собрании обсудили вопрос об открытии центр реабилитации для наркозависимых подростков.
Ранее мы сообщали о том, что Гранитная улица в Петербурге обойдется Смольному на 300 миллионов дороже.
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