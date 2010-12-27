Для наркозависимых петербургских подростков откроют центр реабилитации

Также Губернатор Петербурга отметил, что необходимо усилить профилактическую работу с детьми и родителями.

В четверг, 6 снтябяря, в Смольном прошло заседание Антинаркотической комиссии по городу. Об этом сообщили в Аппарате.

Сегодня нам необходимо искать новые форматы профилактических мер для того, чтобы повысить эффективность нашей совместной работы в этом направлении отметил губернатор Георгий Полтавченко

Также на собрании обсудили вопрос об открытии центр реабилитации для наркозависимых подростков.

Ранее мы сообщали о том, что Гранитная улица в Петербурге обойдется Смольному на 300 миллионов дороже.

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