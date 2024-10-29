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Для глав приграничных районов Белгородской области закупили 35 квадроциклов

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Глава региона объяснил,из-за чего чиновники сменили скутеры на квадроциклы.

Региональные власти для Белгородской области закупили 35 квадроциклов, необходимые для руководителей приграничных муниципалитетов. Такие транспортные средства требуются, чтобы у чиновников была возможность добраться до мирных жителей и оказать им помощь в любое время года. Соответствующее заявление сделал глава Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский губернатор отметил, что в летний сезон для территорий, которые подвергались наиболее сильным обстрелам, были приобретены скутеры. Однако  в зимнее время такая машина будет бесполезна.

Приобрели 35 квадроциклов, которые в ближайшее время между главами городских округов и районов приграничных распределим и отдадим тем главам, которым они наиболее необходимы.

Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков поможет студенту из Анголы вступить в "Барс-Белгород".

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, всу, вячеслав гладков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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