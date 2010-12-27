Директор школы в Сосновском районе Челябинской области уволилась после поножовщины среди учеников

В середине январе а одной из школ Челябинской области произошла поножовщина. В результате данного проишествия директор уволилась по собственному желанию.

17 января в учебном заведении Сосновского района произошел неприятный инцидент. 16-ти летний девятиклассник пырнул ножом своего одноклассника. У обоих пордростков наблюдалась задержка в развитии. По сообщениям пресс-центра прокуратуры региона директор школы была привлечена к дисциплинарной ответственности и уволилась по собственному желанию.

После неприятного инцидента в школе были проведены разноплановые проверки. В результате их были выявлены нарушения в технике безопасности. "Директор школы, не обеспечившая безопасных условий нахождения детей в образовательной организации, антитеррористическую и противопожарную защищенность учреждения, привлечена к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении. Так же из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства были уволены два должностных лица данного учебного заведения.

Расследование уголовного дела против вооруженного подростка продолжается. Пострадавший юноша уже вернулся к учебному процессу

Фото: 74.ru