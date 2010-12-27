У директора медклиники угнали "Кадиллак" за 3 миллиона

Владелец оставил машину без присмотра на 10 минут.

Полицейские Приморского района разыскивают угнанную дорогостоящую иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

47-летний владелец "Кадиллака ESCALAD" пожаловался, что оставил машину без присмотра всего на 10 минут, с 22.30 до 22.40 возле дома №2 по Аллее Поликарпова. Именно в это время она и исчезла с места парковки. Пострадавший директор медклиники оценил сумму ущерба в 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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Фото: youtube