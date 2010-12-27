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У директора медклиники угнали "Кадиллак" за 3 миллиона
Сегодня, 10:46
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himif

У директора медклиники угнали "Кадиллак" за 3 миллиона

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Владелец оставил машину без присмотра на 10 минут.

Полицейские Приморского района разыскивают угнанную дорогостоящую иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

47-летний владелец "Кадиллака ESCALAD" пожаловался, что оставил машину без присмотра всего на 10 минут, с 22.30 до 22.40 возле дома №2 по Аллее Поликарпова. Именно в это время она и исчезла с места парковки. Пострадавший директор медклиники оценил сумму ущерба в 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Ранее мы писали, что фургон насмерть задавил велосипедистку в Ленобласти.

Фото: youtube

 

Теги: кадиллак, петербург, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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