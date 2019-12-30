Из-за пожара на Дыбенко эвакуировано 25 человек

Вечером в среду, 1 января, очевидцы в соцсетях рассказали о пожаре в доме по улице Дыбенко. Огонь из окна дома был виден прохожим.
Как уточнили Piter.TV в ГУ МЧС по СПб, сообщение о пожаре в доме №20/1 по улице Дыбенко поступило в 16:31 часов. На 6-м этаже дома горела однокомнатная квартира на 25 квадратных метрах. Всего из здания было эвакуировано 25 человек,
Информации о пострадавших нет. В ликвидации огня принимали участие 4 единицы техники и 25 человек личного состава МЧС. Причина пожара устанавливается.
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Видео: Piter.TV
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