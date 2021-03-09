Милиция непризнанной Донецкой народной республики получила информацию от одного из служащих украинской армии.

Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе. Об этом пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на сообщение военного.

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению. цитата из сообщения сайта

По информации, милиция непризнанной Донецкой народной республики получила информацию от одного из служащих украинской армии.

Предполагается, что наступление начнётся весной или летом в районе города Докучаевска.

Ранее Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе.

Видео: Youtube/Аналитическая служба Донбасса