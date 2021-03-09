Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе. Об этом пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на сообщение военного.
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению.
цитата из сообщения сайта
По информации, милиция непризнанной Донецкой народной республики получила информацию от одного из служащих украинской армии.
Предполагается, что наступление начнётся весной или летом в районе города Докучаевска.
Ранее Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе.
Видео: Youtube/Аналитическая служба Донбасса
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