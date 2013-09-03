Девятилетняя петербурженка отравилась бензином

Девятилетняя петербурженка попала в больницу после того, как выпила бензина из бутылки. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел вечером 24 июля в квартире на Ленинском проспекте. Девочка выпила из бутылки неизвестную жидкость, оказавшуюся бензином.
Через несколько часов её госпитализировали с диагнозом "токсическое действие нефтепродуктов". Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.
В июне в Колпино малыш отравился растворителем.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все