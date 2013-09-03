  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девятилетняя петербурженка отравилась бензином
Сегодня, 13:27
147
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Девятилетняя петербурженка отравилась бензином

0 0

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Девятилетняя петербурженка попала в больницу после того, как выпила бензина из бутылки. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел вечером 24 июля в квартире на Ленинском проспекте. Девочка выпила из бутылки неизвестную жидкость, оказавшуюся бензином. 

Через несколько часов её госпитализировали с диагнозом "токсическое действие нефтепродуктов". Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

В июне в Колпино малыш отравился растворителем.

Фото: Piter.TV

Теги: бензин, дети, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии