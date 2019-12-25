Девятиклассница из Петербурга попала в реанимацию с отравлением этанолом и неизвестным веществом

Установлено, что пострадавшая употребляла спиртные напитки с лекарством, которое было прописано ей в кризисном центре около двух лет назад.

В четверг, 19 октября, из парадной дома по проспекту Стачек была госпитализирована 16-летняя девятиклассница с диагнозом: острое пероральное отравление этанолом и неизвестным наркотическим веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка находится в тяжёлом состоянии, она помещена на отделение реанимации. Установлено, что она употребляла спиртные напитки с лекарством, которое было прописано ей в кризисном центре около двух лет назад.

Семья потрадавшей не полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская пенсионерка обварилась кипятком в ванной.

Фото: Piter.TV