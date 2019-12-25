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Девять рейсов отменили в Пулково 20 мая
Сегодня, 9:38
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Девять рейсов отменили в Пулково 20 мая

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Пассажиры не смогли улететь в Симферополь, Ростов-на-Дону и Нур-Султан.

Сегодня, 20 мая, в Пулково отменили девять рейсов, которые должны были направится на юг России и соседние страны. Об этом сообщили на онлайн-табло аэропорта. 

Вылеты в Симферополь,  Ростов-на-Дону, Нур-Султан и Тегеран отложили. Несколько рейсов отправятся с опозданием. Речь идет о самолете, который должен был отправится в Анталью в 12:55, и самолете в Сочи.  Кроме того, в Петербург не прилетят сегодня еще четыре воздушных судна.

Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Даламаном запустят чартерные рейсы.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, отмена рейсов, пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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