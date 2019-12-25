Девять рейсов отменили в Пулково 20 мая

Пассажиры не смогли улететь в Симферополь, Ростов-на-Дону и Нур-Султан.

Сегодня, 20 мая, в Пулково отменили девять рейсов, которые должны были направится на юг России и соседние страны. Об этом сообщили на онлайн-табло аэропорта.

Вылеты в Симферополь, Ростов-на-Дону, Нур-Султан и Тегеран отложили. Несколько рейсов отправятся с опозданием. Речь идет о самолете, который должен был отправится в Анталью в 12:55, и самолете в Сочи. Кроме того, в Петербург не прилетят сегодня еще четыре воздушных судна.

Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Даламаном запустят чартерные рейсы.

Фото: Piter.tv