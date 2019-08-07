Девушку-пешехода откинуло на соседний автомобиль после аварии на Подольской улице

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, водитель не успел среагировать.

Утром по адресу Подольская ул., 5 девушка попала под колеса автомобиля. В результате столкновения пешехода отбросило на припаркованный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Адмиралтейскому району Петербурга.

Инцидент случился около 9:20, когда девушка 1995-го года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, и ее сбила машина. За рулем находился мужчина 1974-го года рождения. Как отметили правоохранители, участок находился в видимости водителя. Пешеход получила травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

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Фото: vk.com/dorinspb