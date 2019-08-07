  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:10
105
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Девушку-пешехода откинуло на соседний автомобиль после аварии на Подольской улице

0 0

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, водитель не успел среагировать.

Утром по адресу Подольская ул., 5 девушка попала под колеса автомобиля. В результате столкновения пешехода отбросило на припаркованный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Адмиралтейскому району Петербурга. 

Инцидент случился около 9:20, когда девушка 1995-го года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, и ее сбила машина. За рулем находился мужчина 1974-го года рождения. Как отметили правоохранители, участок находился в видимости водителя. Пешеход получила травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что погибший в ДТП на Парнасе мужчина был тренером Валуева

Фото: vk.com/dorinspb

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии