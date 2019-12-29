Девушка забила топором бездомного в Ленобласти

Мужчина без определенного места жительства находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В Волосовском районе 24 февраля в деревне Зябицы 22-летняя девушка в ходе пьяной ссоры нанесла своему собутыльнику обухом топора множественные удары. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина без определенного места жительства находится в больнице в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины сочетанную травму головы, спины, живота, резаную рану волосистой части головы, а также проникающее ранение брюшной полости с пересечением ребра.

Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

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